Марочко: освобождение Кондрашовки позволяет взять в охват Купянск

«Освобождение Кондрашовки говорит о планомерном продвижении и охвате населенного пункта Купянск. На данный момент противник оказался в довольно-таки сложной, тяжелой оперативно-тактической ситуации и будет пытаться, конечно же, всячески остановить наши войска», — сказал он. Марочко предположил, что Киев, вероятнее всего, будет направлять дополнительные силы и средства к Кондрашовке, поскольку дальнейшее продвижение российских сил на данном участке фронта — это «катастрофа для всей группировки [украинских] вооруженных формирований в Купянске».