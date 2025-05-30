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Марочко: освобождение Кондрашовки позволяет взять в охват Купянск

ЛУГАНСК, 30 мая. /ТАСС/. Российские подразделения с освобождением населенного пункта Кондрашовка Харьковской области планомерно продвигаются к Купянску и берут его в охват, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

Российская армия освободила Кондрашовку 30 мая.

«Освобождение Кондрашовки говорит о планомерном продвижении и охвате населенного пункта Купянск. На данный момент противник оказался в довольно-таки сложной, тяжелой оперативно-тактической ситуации и будет пытаться, конечно же, всячески остановить наши войска», — сказал он. Марочко предположил, что Киев, вероятнее всего, будет направлять дополнительные силы и средства к Кондрашовке, поскольку дальнейшее продвижение российских сил на данном участке фронта — это «катастрофа для всей группировки [украинских] вооруженных формирований в Купянске».