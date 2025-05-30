ВС РФ ударили по пункту дислокации бригады ВСУ в Волновахском районе ДНР

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российские военнослужащие нанесли авиаудар четырьмя бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции по пункту временной дислокации 141-й бригады ВСУ в Волновахском районе ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав видео.