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ВС РФ ударили по пункту дислокации бригады ВСУ в Волновахском районе ДНР

Российские войска нанесли авиаудар четырьмя бомбами ФАБ-500, отметили в Минобороны России.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российские военнослужащие нанесли авиаудар четырьмя бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции по пункту временной дислокации 141-й бригады ВСУ в Волновахском районе ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав видео.

«Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля нанесения авиационного удара четырьмя ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции по пункту временной дислокации 141-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Комар Волновахского района», — говорится в описании видео.