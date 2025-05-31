Трамп отреагировал на зеркальные удары ВС РФ по Украине: он призвал к переговорам и прекращению огня

Американскому лидеру Дональду Трампу доложили об ударах бойцов ВС России по украинским объектам. При этом о массированной атаке БПЛА со стороны Киева президент США, кажется, не осведомлен. Дональд Трамп выразил удивление данными о зеркальных ударах России по Украине. Американский лидер подчеркнул в беседе с журналистами, что это стало «сюрпризом» для него.