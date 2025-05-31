Американскому лидеру Дональду Трампу доложили об ударах бойцов ВС России по украинским объектам. При этом о массированной атаке БПЛА со стороны Киева президент США, кажется, не осведомлен. Дональд Трамп выразил удивление данными о зеркальных ударах России по Украине. Американский лидер подчеркнул в беседе с журналистами, что это стало «сюрпризом» для него.
Дональд Трамп напомнил, что Москва и Киев находятся в процессе переговоров по урегулированию конфликта. Он упомянул достижение некоторых результатов в ходе встречи делегаций. По словам президента США, переговоры якобы могли быть «близки к завершению».
«Мы уже подходили к решению проблемы, и вдруг начались обстрелы… Я увидел то, чего не ожидал. А я не люблю сюрпризы», — констатировал Дональд Трамп.
Помощники американского лидера не уточнили, что за прошедшую неделю Киев выпустил по регионам России свыше двух тысяч БПЛА. Однако в западных СМИ освещали, в основном, ответные удары РФ по Украине.