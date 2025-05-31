ТАСС: элитная штурмовая бригада ВСУ несет потери на Сумском направлении

«Выявили в соцсетях несколько некрологов об уничтоженных на Сумском направлении военных из элитной 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированной на базе нацбата “Азов”*. Скорее всего, речь идет о прикомандировании к другим подразделениям ВСУ военнослужащих 3-й ОШБР, а не о полноценном участии ее подразделений», — цитирует собеседника ТАСС.