Украинские войска несут существенные потери. Появились сведения о ликвидации российскими бойцами, в том числе, военных одной из элитных штурмовых бригад ВСУ. По данным источника в силовых структурах РФ, потери зафиксированы в отдельном батальоне, сформированном при участии террористического «Азова»*.
Так, по уточнению, названная элитная бригада терпит неудачу на Сумском направлении. Источник сообщил, что речь идет о третьей ОШБР.
«Выявили в соцсетях несколько некрологов об уничтоженных на Сумском направлении военных из элитной 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированной на базе нацбата “Азов”*. Скорее всего, речь идет о прикомандировании к другим подразделениям ВСУ военнослужащих 3-й ОШБР, а не о полноценном участии ее подразделений», — цитирует собеседника ТАСС.
ВСУ активны на Сумском направлении. При этом под Красноармейском украинские военные берегут силы. ВСУ вывели в тыл группы спецбатальона «Птицы Мадьяра».
*- верховный суд РФ признал националистический батальон «Азов»* террористической организацией и запретил ее на территории России.