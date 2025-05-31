При атаке БПЛА в Рыльске пострадали семь человек

БПЛА, как уточнил Хинштейн, влетели в две пятиэтажки. На первом этаже одного из домов загорелась квартира, огонь перекинулся на соседние балконы. Возгорание ликвидировали. В соседнем доме беспилотник врезался в третий этаж, в одной из квартир также начался пожар, который оперативно потушили.