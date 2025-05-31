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При атаке БПЛА в Рыльске пострадали семь человек

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Семь человек пострадали при атаке беспилотников по Рыльску, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Источник: © РИА Новости

БПЛА, как уточнил Хинштейн, влетели в две пятиэтажки. На первом этаже одного из домов загорелась квартира, огонь перекинулся на соседние балконы. Возгорание ликвидировали. В соседнем доме беспилотник врезался в третий этаж, в одной из квартир также начался пожар, который оперативно потушили.

В результате атаки, как сообщил врио главы региона, пострадали семь человек, включая семью из четырех человек с двумя подростками, которых отправили в местную ЦРБ.

«Еще двое женщин и один мужчина получили осколочные ранения и находятся в шоковом состоянии», — написал врио губернатора.

Хинштейн уточнил, что выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов. Жителей эвакуировали, им предложено временное размещение, но все предпочли остаться у родных.

Все экстренные службы работают на местах, там также находится глава района. Завтра начнется подомовой обход.

Кроме того, как сообщил врио губернатора, в поселке Артаково Льговского района из-за атаки БПЛА загорелись два строения и гараж. В одном из строений находилась семья из трех человек, все они самостоятельно обратились за помощью в местную больницу.

Украинские боевики также практически ежедневно совершают налеты и обстреливают с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.