Марочко сообщил о взятии военными РФ ключевых опорников ВСУ в Редкодубе ДНР

Российские военные продвигаются на донецком направлении. К 31 мая подразделениям удалось взять под контроль ряд ключевых опорных пунктов ВСУ в Редкодубе ДНР. Бойцы ВС РФ продолжают зачистку населенного пункта от украинских боевиков. Такие сведения представил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
Он уточнил, что российским бойцам также удалось взять стратегические объекты ВСУ на территории Редкодуба. По словам эксперта, военные зачищают село и его окрестности.
«По состоянию на вечер 30 мая, нашими войсками взяты ключевые опорные пункты противника и стратегические объекты, которые находятся в данном населенном пункте», — поделился данными Андрей Марочко.
Он добавил, что ВС России планируют в скором времени освободить город Купянск в Харьковской области. Для этого бойцы установили контроль над населенным пунктом Кондрашовка.