Боец ВС РФ рассказал об отлове разведывательных дронов ВСУ и ликвидации ретрансляторов

«В свободной охоте вылетаем, улетаем в тылы, то есть за то же самое Отрадное, Богатырь вылетаем… Вообще ищем артиллерию, но вот нашли воздушный ретранслятор Matrice 30 с антеннами для FPV и поразили его. Сейчас ставим такую задачу — поймать “Лелеку” (разведывательный БПЛА ВСУ)» — поделился «Фил».