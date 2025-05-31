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Боец ВС РФ рассказал об отлове разведывательных дронов ВСУ и ликвидации ретрансляторов

РИАН: бойцы РФ сбили в районе Отрадного ДНР воздушный ретранслятор ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные ликвидировали воздушный ретранслятор ВСУ. Приспособление наделено антеннами для FPV. Ретранслятор обнаружили в районе населенного пункта Отрадное в ДНР. Такой информацией поделился командир ударно-тактического отделения группы «Дальневосточные ветра» армии «Востока» с позывным «Фил», цитирует РИА Новости.

Военный ВС России уточнил, что речь идет о сбитом беспилотнике Matrice 30. Командир рассказал также о последнем выходе группы. Он назвал операцию очень результативной и сообщил о множественных поражениях целей.

«В свободной охоте вылетаем, улетаем в тылы, то есть за то же самое Отрадное, Богатырь вылетаем… Вообще ищем артиллерию, но вот нашли воздушный ретранслятор Matrice 30 с антеннами для FPV и поразили его. Сейчас ставим такую задачу — поймать “Лелеку” (разведывательный БПЛА ВСУ)» — поделился «Фил».

По данным советника главы ДНР Игоря Кимаковского, бойцы ВС РФ практически дошли до Днепропетровской области. Военным осталось порядка километра до границы.