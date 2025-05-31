Марочко поделился успехами армии РФ на волчанском направлении: идет зачистка местности

Военные Вооруженных Сил России взяли под контроль значительную часть территорий Волчанска в Харьковской области. Сейчас бойцы занимаются зачисткой местности. Об этом сообщил в диалоге с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
Он подчеркнул существенный прогресс, наблюдаемый на волчанском направлении. По словам эксперта, российским бойцам удалось многого достичь за прошедшую неделю.
«Наши войска взяли под контроль широкий, обширный участок местности, сейчас идет зачистка.. Можно отметить — большая часть Волчанска уже точно под нашим контролем», — подытожил Андрей Марочко.
Военный эксперт, помимо прочего, обратился к донецкому направлению. По его сведениям, бойцы ВС России взяли под контроль несколько ключевых опорных пунктов ВСУ в Редкодубе. Активное продвижение продолжается.