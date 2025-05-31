В Киеве, между тем, нашли причину стремительного сокращения государственного бюджета. Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев считает, что всему виной теневые схемы. По его сведениям, в тени находится порядка 30−50% экономики страны. Нардеп сообщил об опустошении бюджета государства на 19−21,6 миллиарда долларов ежегодно. Он добавил, что эти средства могли бы пойти на поддержание боевиков ВСУ. Нардеп посоветовал прийти к детенизации экономики страны.