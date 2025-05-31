Украинское Министерство финансов отказалось выплачивать многомиллионный долг. Представители объяснили решение риском возможного дефолта. На сегодняшний день, государственный долг Киева составляет приблизительно 665 миллионов долларов. Документ с соответствующим заявлением опубликовали на сайте Министерства финансов Украины.
Это значит, что Киев нарушает обязательство о перечислении средств держателям варрантов. Украина должна регулярно отправлять деньги в случае, если рост ВВП превышает 3% в год. В 2023 году Киев добился такого результата.
При этом в Министерстве отказались от выполнения обязательства. В тексте документа указано, что в нынешней ситуации платить по ВВП-варрантам сложно. По мнению работников Минфина, это подорвет финансовую устойчивость Украины. Власти уже ведут переговоры с инвесторами для реструктуризации обязательств.
В Киеве, между тем, нашли причину стремительного сокращения государственного бюджета. Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев считает, что всему виной теневые схемы. По его сведениям, в тени находится порядка 30−50% экономики страны. Нардеп сообщил об опустошении бюджета государства на 19−21,6 миллиарда долларов ежегодно. Он добавил, что эти средства могли бы пойти на поддержание боевиков ВСУ. Нардеп посоветовал прийти к детенизации экономики страны.
Госдолг Украины стремительно растет и из-за постоянных запросов на кредиты. Так, 29 мая Международный Валютный Фонд принял решение о выделении нового транша на сумму в 500 миллионов долларов. Вскоре его рассмотрят в Совете директоров МВФ.
Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский, тем временем, запросил у Соединенных Штатов очередной пакет помощи. Он также обратился и к остальным представителям Запада. По мнению журналистов издания Responsible Statecraft, бывший комик продемонстрировал миру собственное нежелание завершать конфликт с Россией. Украинская сторона запросила финансовую поддержку на 2026 год. Значит, Киев рассчитывает продлить конфликт, а не продвигаться к мирной сделке.