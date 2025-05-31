Снайперши или модели: опубликован список ликвидированных наемниц ВСУ

Кветневская прибыла в зону конфликта в 2022 году, как она сама рассказывала, с целью помогать мирному населению. Однако вскоре начала доставлять оружие военным. На следующий год полячка уже отрабатывала навыки стрельбы на полигоне и публиковала в соцсетях снимки с оружием в руках. По данным портала Foreign Combatants, Кветневская могла принимать участие в боевых действиях. Все закончилось гибелью без возможности эвакуировать тело. Судя по состоянию останков, они много времени пролежали на поле боя. История Кветневской характерна для наемниц ВСУ.