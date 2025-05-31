Снайперши или модели: опубликован список ликвидированных наемниц ВСУ

Опознанная по сгоревшему жетону польская наемница Дорота Кветневская, о гибели которой сообщал aif.ru, стала 10-й иностранкой, вступившей в ВСУ и погибшей в зоне спецоперации. Это следует из данных реестра иностранных наемников на Украине.
По словам военно-политического эксперта, участника СВО Яна Гагина, женщины в украинских войсках чаще всего становятся снайперами, операторами дронов и боевыми медиками, редко — штурмовиками.
Кветневская прибыла в зону конфликта в 2022 году, как она сама рассказывала, с целью помогать мирному населению. Однако вскоре начала доставлять оружие военным. На следующий год полячка уже отрабатывала навыки стрельбы на полигоне и публиковала в соцсетях снимки с оружием в руках. По данным портала Foreign Combatants, Кветневская могла принимать участие в боевых действиях. Все закончилось гибелью без возможности эвакуировать тело. Судя по состоянию останков, они много времени пролежали на поле боя. История Кветневской характерна для наемниц ВСУ.
Иностранные наемницы, погибшие в рядах ВСУ.
Женщины, вступающие в «Интернациональный легион» ВСУ, гибнут на передовой, в бункерах и в центре Киева при загадочных обстоятельствах.
Наталия Фраушер (Австрия).
Под позывным «Австрийка» Наталия Фраушер прибыла на Украину из Инсбрука в начале 2022 года. Она вступила в батальон «Госпитальеры» в качестве боевого медика. Её миссия завершилась 26 июня того же года: автобус для эвакуации, где она находилась, столкнулся с военным грузовиком на неосвещённом участке дороги. Полученные травмы оказались смертельными — Наталия умерла в больнице.
Талита Виейра до Вале Фрейриа (Бразилия).
Бразильская модель, актриса и общественная деятельница Талита Фрейриа прославилась в Сети своим участием в военных конфликтах. В июне 2022 года она присоединилась к украинской армии и выполняла роль снайпера и спасателя. Через три недели, 30 июня, она погибла в результате ракетного удара по бункеру в Харькове. Вместе с ней погиб ешё один наемник — бывший военнослужащий армии Бразилии Дуглас Буригу.
Татьяна Миллард (Великобритания).
Татьяна Миллард, уроженка Украины и гражданка Великобритании, погибла в октябре 2023 года в автокатастрофе на украинской территории в Донецкой области. До этого она жила в Европе после замужества с британским гражданином.
«Куда тебя понесло?», — до сих пишут британцы на ее страницах в соцсетях.
Ульяна Нильсен (США).
Американка украинского происхождения Ульяна Нильсен (Юлия Войтович), родившаяся в 1985 году, погибла в районе Бахмута (Артемовска) в 2023 году в результате ДТП. Она прибыла на Украину из Вашингтона и служила в 4-й бригаде Национальной гвардии Украины, занимаясь транспортной логистикой и обеспечением военных.
Диана Савита Вагнер (Германия).
Немецкая гражданка Диана Савита Вагнер, воевавшая на стороне ВСУ, погибла в районе Купянска в 2024 году. Она находилась на территории Украины ещё до начала конфликта и с лета 2022 года воевала в составе «Карпатской сечи» и Иностранного легиона. Позже служила в разведподразделении 29-й ремонтно-восстановительной бригады. Многое о ее харакетере говорит позывной, которая взяла немка — «Змея» (die Schlange).
Кэтрин Мельничук (Великобритания).
Кэтрин Мельничук, 25-летняя британка, была найдена мёртвой в Киеве. Её тело обнаружили коллеги из 151-го подразделения ССО Украины. Причина смерти так и не была обнародована. Кэтрин прибыла на Украину в 2022 году, работала в волонтёрской организации и выполняла задачи медика и инструктора. Однако в сети появились её фото со снайперской винтовкой. Она была известна под позывным «Апач». Возвращение тела на родину затянулось из-за бюрократии. В своём последнем сообщении она упоминала конфликт с украинским военным.
Анастасия Федорец (Хорватия).
20-летняя хорватская гражданка Анастасия Федорец, позывной «Федора», присоединилась к Иностранному легиону ВСУ в роли боевого медика сразу после окончания медицинского института в Загребе. В мае 2024 года она оказалась под артобстрелом в Харьковской области и погибла.
Эмма Игуаль (Испания).
О гибели испанской гражданка Эммы Игуаль западные СМИ сообщили в сентябре 2023 года. Группа наемников была ликвидирована в Часов Яре. Вместе с испанкой под удар артиллерии попали иностранцы из Канады, Германии и Швеции. После начала полномасштабного конфликта в 2022 году Игуаль прибыла на Украину для того, чтобы вступить в ВСУ.
Мария Зайцева (Беларусь).
24-летняя белорусская активистка Мария Зайцева погибла в боях за ВСУ под Артемовском или под Красноармейском. Зайцева была известна как политическая активистка и до начала конфликта на Украине. В 2020 году она была серьезно ранена в ходе протестов в Минске, которые проходили на фоне президентских выборов. Тогда девушка получила рассечение на виске из-за взрыва светошумовой гранаты. Фото её окровавленного лица разошлись по всем новостным лентам Запада.
Как используют женщин в ВСУ.
Военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин рассказал, что женщины в украинских войсках чаще всего становятся снайперами, операторами БПЛА и медиками. Эти направления они выбирают, поскольку изначально слабее мужчин физически.
«Кроме того, женщины также идут в диверсанты. То есть они могут переодеваться в гражданскую одежду, нырять на нашу сторону и устраивать диверсии», — сообщил эксперт.
При этом, как отмечают эксперты, женщины, которые идут в штурмовики и в отряды дроноводов, более жестоки по отношению к противнику и пленным, чем мужчины.
«В рядах ВСУ в зоне СВО часто встречаются женщины-операторы БПЛА, и зачастую те, которые там встречаются, отличаются повышенной жестокостью», — отметил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Он сравнил их с женщинами-снайперами, участвовавшими в разных конфликтах.
«Женщины-операторы беспилотников ВСУ, как женщины-снайперы. Были случаи, как они добивали раненых, просто уничтожали их», — сказал Кондратьев.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук солидарен с Матвийчуком, характеризуя женщин-штурмовиков в рядах ВСУ.
«Дело в том, что они в некоторых случаях даже более кровожадные, чем мужчины. И, конечно же, к женщинам-штурмовикам ВСУ не должно быть какого-то снисходительного или особого отношения из-за того, что они, собственно, являются женщинами», — подытожил эксперт.