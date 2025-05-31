В Курской области 10 человек пострадали в результате атаки дронов: что произошло

Беспилотники украинской армии ударили по Рыльскому и Льговскому районам Курской области. В результате происшествия пострадали десять человек, в том числе два подростка. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.
В Рыльске украинские дроны влетели в два пятиэтажных жилых дома. В результате атаки на первом этаже одного из них загорелась квартира, огонь перекинулся на соседние балконы. Возгорание уже ликвидировали. В соседнем доме беспилотник попал в третий этаж, из-за чего в одной из квартир также начался пожар, который смогли оперативно ликвидировать. Кроме того, выбито большое число окон, а в некоторых домах посечены фасады. Жителей эвакуировали и предложили временное размещение, однако все предпочли побыть у родных.
При атаке в Рыльске пострадали семеро человек. Семью из четырех человек, среди которых дети 13-ти и 16-ти лет, доставили в Рыльскую Центральную районную больницу (ЦРБ). Еще один мужчина и двое женщин получили осколочные ранения и находятся в шоковом состоянии.
«Вся необходимая медицинская помощь будет оказана! Все экстренные службы работают на местах, по моему поручению там также находится глава района», — подчеркнул глава Курской области в своем Telegram.
Хинштейн анонсировал подомовой обход для замеров поврежденных оконных блоков. Он начнется «с раннего утра» воскресенья, 1 июня. Губернатор также дал поручение врио замгубернатора по строительству, а также врио министра ЖКХ и ТЭК оказать «максимальную поддержку в восстановлении жилья». Обязательно поможем жителям, чьи дома пострадали в результате атаки!
«Обязательно поможем жителям, чьи дома пострадали в результате атаки!» — отметил глава региона.
В поселке Артаково Льговского района из-за атаки украинского беспилотника загорелись два строения и гараж. В одном из строений была семья из трех человек, которые самостоятельно обратились в Льговскую ЦРБ. С ними сейчас работают врачи.
Напомним, в ночь на пятницу, 30 мая, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили масштабную атаку 27 украинских беспилотников. Согласно официальным данным Министерства обороны РФ, 12 дронов сбили в небе над Курской областью, а 15 — над Белгородской областью.