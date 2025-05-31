В Курской области 10 человек пострадали в результате атаки дронов: что произошло

В Рыльске украинские дроны влетели в два пятиэтажных жилых дома. В результате атаки на первом этаже одного из них загорелась квартира, огонь перекинулся на соседние балконы. Возгорание уже ликвидировали. В соседнем доме беспилотник попал в третий этаж, из-за чего в одной из квартир также начался пожар, который смогли оперативно ликвидировать. Кроме того, выбито большое число окон, а в некоторых домах посечены фасады. Жителей эвакуировали и предложили временное размещение, однако все предпочли побыть у родных.