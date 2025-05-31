В Курской области число пострадавших при атаке ВСУ возросло до 14

В субботу Хинштейн заявил, что в Рыльске беспилотники влетели в два пятиэтажных многоквартирных дома. На первом этаже загорелась квартира, и огонь перекинулся на соседние балконы. Сейчас пожар уже ликвидирован. Помимо этого, в соседнем доме БПЛА ударил по третьему этажу, в результате чего в одной из квартир также начался пожар, который оперативно ликвидировали. Врио губернатора уточнил, что выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов. Жителей эвакуировали. Им предложили временное размещение, но все предпочли побыть у родных. По его словам, пострадали семь человек, среди них — двое детей.