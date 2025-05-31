В Курской области число пострадавших при атаке ВСУ возросло до 14

В субботу Хинштейн заявил, что в Рыльске беспилотники влетели в два пятиэтажных многоквартирных дома. На первом этаже загорелась квартира, и огонь перекинулся на соседние балконы. Сейчас пожар уже ликвидирован. Помимо этого, в соседнем доме БПЛА ударил по третьему этажу, в результате чего в одной из квартир также начался пожар, который оперативно ликвидировали. Врио губернатора уточнил, что выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов. Жителей эвакуировали. Им предложили временное размещение, но все предпочли побыть у родных. По его словам, пострадали семь человек, среди них — двое детей.
«Количество пострадавших в результате атаки на Льговский и Рыльский районы возросло до 14 человек. К сожалению, в Льговском районе из-за ночной атаки пострадали еще двое детей: у них минно-взрывная травма, состояние средней степени тяжести. Сейчас они находятся под присмотром врачей», — говорится в сообщении в Telegram-канале Хинштейна.
Врио губернатора отметил, что из числа пострадавших в Рыльске шесть человек — в состоянии средней степени тяжести, среди них — двое несовершеннолетних детей, один мужчина — в тяжелом состоянии, все в настоящее время находятся в Курской областной больнице.
Хинштейн также добавил, что рано утром ВСУ атаковали территорию агрофирмы «Южная» в Рыльском районе, возник пожар, который сейчас ликвидируют пожарные. В результате удара в соседнем МКД выбиты и повреждены окна, входная дверь, кровля. Он подчеркнул, что легкие ранения получили два жильца дома, а медицинская помощь оказана на месте.