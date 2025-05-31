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В четырех округах Пермского края выросли выплаты для контрактников СВО

Таким образом местные власти хотят поддержать участников спецоперации и их семьи.

Источник: Комсомольская правда

В нескольких муниципалитетах Пермского края приняли решения о повышении единовременных выплат для бойцов, заключивших контракт для участия в СВО. Этот вопрос рассматривался на заседаниях местных дум в течение текущей недели, сообщает телеграм-канал «На местах».

29 мая депутаты Кунгурского и Октябрьского округов одобрили увеличение выплат на 50 тысяч рублей. В итоге в Кунгуре сумма составит 150 тысяч, в Октябрьском — 100 тысяч рублей.

Сегодня аналогичные меры поддержки приняли в Кизеловском и Чернушинском округах. В Кизеле размер выплаты вырос с 50 до 100 тысяч рублей, а в Чернушке — со 100 до 200 тысяч.

Муниципальные власти отмечают, что таким образом хотят поддержать участников спецоперации и их семьи.