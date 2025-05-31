Хинштейн назвал число курян, пропавших после вторжения ВСУ

Всего в реестре жителей Курской области, связи с которыми у родственников не было, значились 2287 человек. 1290 из них удалось найти, также власти установили «примерное местонахождение» 421 человека, отметил глава региона.
«По мере освобождения наших населенных пунктов военные и следователи находят свидетельства варварских преступлений ВСУ. Сегодня установлен факт смерти 304 мирных граждан. Большая часть из них опознана», — уточнил Хинштейн.
27 мая прокурор региона Алексей Цуканов приводил другие данные: 789 лиц, чья судьба неизвестна (в том числе четырех детей), 313 погибших гражданских, а также 794 раненых, включая 26 несовершеннолетних.
Жители Курской области были среди вернувшихся в Россию после обмена с Украиной по формуле «1000 на 1000» военных и гражданских. 23 мая, в первый день обмена, Хинштейн сообщил о возвращении 20 человек. 28 мая, в последний день обмена, вернулись еще шесть человек. Как уточняла Татьяна Москалькова, этих людей «незаконно удерживали на территории Украины» в заключении. Она добавила, что «продолжается работа по вызволению остальных 34 жителей Курской области».
До этого с территории Украины возвращались еще несколько десятков курян. Первый раз это произошло в ноябре, тогда в Россию вернулись 46 жителей Курской области, вывезенных украинскими военными в Сумы. В марте домой вернулись еще 58 человек.
Самым крупным населенным пунктом, который ВСУ заняли в результате вторжения 6 августа 2024-го, был город Суджа. Его окончательно освободили 13 марта. МЧС сообщало в конце того же месяца, что после перехода Суджи под российский контроль из города вывезли около 700 мирных жителей.