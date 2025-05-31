Хинштейн назвал число курян, пропавших после вторжения ВСУ

Жители Курской области были среди вернувшихся в Россию после обмена с Украиной по формуле «1000 на 1000» военных и гражданских. 23 мая, в первый день обмена, Хинштейн сообщил о возвращении 20 человек. 28 мая, в последний день обмена, вернулись еще шесть человек. Как уточняла Татьяна Москалькова, этих людей «незаконно удерживали на территории Украины» в заключении. Она добавила, что «продолжается работа по вызволению остальных 34 жителей Курской области».