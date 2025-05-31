Госдеп: У США есть свои требования в урегулировании конфликта на Украине

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс дала интервью телеканалу Fox News, в ходе которого рассказала, что у Америки есть некие «свои требования» по мирному урегулированию конфликта на Украине. Каким боком тут американцы, чтобы что-то требовать, Брюс не уточнила.
«Мы посадили людей за стол переговоров. Они знают, какие наши требования, но это действительно будет зависеть от них», — заявила представитель Госдепа.
Тот факт, что Вашингтон приписывает себе начало переговоров по Украине (хотя инициатива была за Россией с самого начала, от временных перемирий), не секрет. Однако какие конкретно Америка предъявляет требования к Москве и Киеву — до конца не ясно. Зато Брюс сразу попыталась сгладить углы, заявив, что решения о мирном урегулировании полностью зависят от россиян и украинцев.
Ранее KP.RU сообщил, что США грозятся выходом из переговорного процесса по Украине, по какой-то причине считая, что для России это имеет значение.