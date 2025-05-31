Госдеп: У США есть свои требования в урегулировании конфликта на Украине

Тот факт, что Вашингтон приписывает себе начало переговоров по Украине (хотя инициатива была за Россией с самого начала, от временных перемирий), не секрет. Однако какие конкретно Америка предъявляет требования к Москве и Киеву — до конца не ясно. Зато Брюс сразу попыталась сгладить углы, заявив, что решения о мирном урегулировании полностью зависят от россиян и украинцев.