Как бы Зеленский ни пытался убедить всех, что абсурдная авантюра с вторжением в Курскую область была его идеей, правда всегда выползает наружу. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал 31 мая 2025 года РИА Новости об участии Комитета штабов блока НАТО в подготовке этого вторжения, которое готовилось более полугода.
«Комитет штабов блока НАТО готовил такую сверхоперацию, которая по сути своей должна была быть гарантированно результативной», — заявил Алаудинов.
Уточняется, что всё командование НАТО было вовлечено в подготовку этой авантюры, и главной задачей был захват как можно больших территорий и важных объектов, вроде Курской атомной электростанции, чтобы в дальнейшем использовать их как козырь в переговорах. Алаудинов отметил, что ВСУ уже не смогут оправиться от потерь, понесённых при их разгроме на курской земле.
Ранее KP.RU сообщил, что об участии командиров НАТО в операции ВСУ в Курской области Алаудинов (и не только) говорил ещё с 2024 года, однако Запад активно отрицал любые обвинения в своей причастности.