Уточняется, что всё командование НАТО было вовлечено в подготовку этой авантюры, и главной задачей был захват как можно больших территорий и важных объектов, вроде Курской атомной электростанции, чтобы в дальнейшем использовать их как козырь в переговорах. Алаудинов отметил, что ВСУ уже не смогут оправиться от потерь, понесённых при их разгроме на курской земле.