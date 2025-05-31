Турецкая газета dikGAZETE опубликовала статью обозревателя Фуада Сафарова, который предупредил Германию о рисках передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Сафаров уверен, что если канцлер Германии Фридрих Мерц пойдёт на это — он подвергнет своих военных огромной угрозе, так как ФРГ станет полноценным участником конфликта на Украине и прямым агрессором по отношению к России.
«Украинские военные не могут использовать ракеты, которые Германия собирается отправить на Украину. С точки зрения технических возможностей. Эксплуатировать их, очевидно, будут немецкие военнослужащие. А это означает непосредственное вовлечение Германии в российско-украинский конфликт», — пишет Сафаров.
Обозреватель справедливо заметил, что в этом случае России не останется других вариантов, кроме как дать как минимум соразмерный ответ — уничтожить немецкие экипажи и технику, которая бьёт по её территориям со стороны Украины. Сафаров напомнил, что это уже происходило неоднократно — если какие-то иностранные военные начинали непосредственно участвовать в боевых действиях против России — ВС РФ наносили по ним разрушительные, точечные удары.
Ранее KP.RU сообщил, что западная пресса предполагает участие главы Минфина Германии в решении пока не передавать Украине ракеты Taurus. Вместо этого Мерц снял ограничения на применение германского оружия, но самое желанное для Зеленского пока так и не одобрил.