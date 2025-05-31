Обозреватель справедливо заметил, что в этом случае России не останется других вариантов, кроме как дать как минимум соразмерный ответ — уничтожить немецкие экипажи и технику, которая бьёт по её территориям со стороны Украины. Сафаров напомнил, что это уже происходило неоднократно — если какие-то иностранные военные начинали непосредственно участвовать в боевых действиях против России — ВС РФ наносили по ним разрушительные, точечные удары.