Марочко: бойцы РФ захватили почти все важные объекты ВСУ в Ступочках

«Большие успехи на этой неделе у наших военнослужащих в населенном пункте Ступочки: серьезное продвижение в данном населенном пункте. Мы захватили там практически все стратегически важные объекты [ВСУ], и сейчас идет зачистка окрестностей», — сказал он.
Марочко отметил, что в целом в Ступочках российские бойцы за неделю «достигли серьезных результатов», однако им необходимо зачистить окрестности, поскольку украинские боевики проводят контратакующие действия и пытаются вернуть ранее утраченные позиции.