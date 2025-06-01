Марочко: бойцы РФ захватили почти все важные объекты ВСУ в Ступочках

«Большие успехи на этой неделе у наших военнослужащих в населенном пункте Ступочки: серьезное продвижение в данном населенном пункте. Мы захватили там практически все стратегически важные объекты [ВСУ], и сейчас идет зачистка окрестностей», — сказал он.