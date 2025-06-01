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Марочко: бойцы РФ захватили почти все важные объекты ВСУ в Ступочках

ЛУГАНСК, 1 июня. /ТАСС/. Российские подразделения захватили почти все важные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ступочках ДНР и зачищают окрестности села. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«Большие успехи на этой неделе у наших военнослужащих в населенном пункте Ступочки: серьезное продвижение в данном населенном пункте. Мы захватили там практически все стратегически важные объекты [ВСУ], и сейчас идет зачистка окрестностей», — сказал он.

Марочко отметил, что в целом в Ступочках российские бойцы за неделю «достигли серьезных результатов», однако им необходимо зачистить окрестности, поскольку украинские боевики проводят контратакующие действия и пытаются вернуть ранее утраченные позиции.