103-я бригада территориальной обороны Украины терпит значительные потери на сумском направлении после того, как российские подразделения освободили приграничные территории в Суджанском районе. Об этом информирует силовое ведомство в беседе с РИА Новости.
«Сегодня 103-я бригада теробороны несет большие потери под Водолагами, Новониколаевкой и Яблоновкой. Боевые действия активизировались на этом направлении после освобождения суджанского приграничья», — рассказал представитель силового ведомства.
Как подчеркнул представитель, попытка украинского командования укрепить оборону путем переброски 31-го пограничного отряда из Черновицкой области не увенчалась успехом — отмечаются многочисленные случаи добровольной сдачи в плен среди военнослужащих.
Ранее Минобороны сообщало, что с 24 по 30 мая потери ВСУ только в одной зоне ответственности группировки войск «Днепр» составили более 495 военнослужащих.