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РИАН: ВСУ несут большие потери в Сумской области

103-я бригада теробороны ВСУ несет большие потери в Сумской области.

Источник: Комсомольская правда

103-я бригада территориальной обороны Украины терпит значительные потери на сумском направлении после того, как российские подразделения освободили приграничные территории в Суджанском районе. Об этом информирует силовое ведомство в беседе с РИА Новости.

«Сегодня 103-я бригада теробороны несет большие потери под Водолагами, Новониколаевкой и Яблоновкой. Боевые действия активизировались на этом направлении после освобождения суджанского приграничья», — рассказал представитель силового ведомства.

Как подчеркнул представитель, попытка украинского командования укрепить оборону путем переброски 31-го пограничного отряда из Черновицкой области не увенчалась успехом — отмечаются многочисленные случаи добровольной сдачи в плен среди военнослужащих.

Ранее Минобороны сообщало, что с 24 по 30 мая потери ВСУ только в одной зоне ответственности группировки войск «Днепр» составили более 495 военнослужащих.