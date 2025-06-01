Bild: счётная палата Германии обвинила минобороны ФРГ в расточительстве

Согласно документу, сейчас в минобороны числится около 3000 таких сотрудников. В докладе сказано, что их штат должен быть уменьшен. При этом, как полагают в счётной палате, необходимо увеличить долю военнослужащих в вооружённых силах, чтобы подготовить немецкую армию «к обороне страны и НАТО».