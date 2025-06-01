Bild: счётная палата Германии обвинила минобороны ФРГ в расточительстве

Счётная палата Германии обрушилась с критикой на министерство обороны ФРГ за неэкономное использование финансовых средств, которое увеличилось после реформы законодательства страны, написала немецкая газета Bild со ссылкой на доклад этого органа государственного аудита.
Речь идёт о поправке в конституцию республики, принятой бундестагом в марте. Эта инициатива существенным образом ослабила ограничения на расходы ведомства.
В счётной палате Германии считают, что расточительство грозит «многомиллиардным фиаско», которое затронет средства налогоплательщиков. В публикации уточняется, что многие проекты минобороны проводятся без оценки их целесообразности.
Авторы доклада привели пример с приобретением лицензий на программное обеспечение, которые так и не были использованы ведомством. Кроме того, счётная палата указала на чрезмерно большое число военнослужащих, работающих в штабах.
Согласно документу, сейчас в минобороны числится около 3000 таких сотрудников. В докладе сказано, что их штат должен быть уменьшен. При этом, как полагают в счётной палате, необходимо увеличить долю военнослужащих в вооружённых силах, чтобы подготовить немецкую армию «к обороне страны и НАТО».
Напомним, в июле стало известно, что бундесвер разработал секретный план, который определяет порядок действий военных и гражданских властей ФРГ на случай возможного вооружённого конфликта с РФ. В соответствии с документом, основной задачей Германии станет обеспечение переброски сотен тысяч военнослужащих НАТО на восток и снабжение войск.