Бойцы «Востока» поразили пункт управления БПЛА ВСУ на южнодонецком направлении

«На южнодонецком направлении артиллеристы группировки войск “Восток” нанесли высокоточный удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами противника. По подтвержденным координатам нанесено огневое поражение, в результате которого уничтожены антенны связи, оборудование ретрансляции и находившийся в укрытии личный состав», — отметили в ведомстве.
Там добавили, что ликвидация данного объекта серьезно осложнила ВСУ применение дронов на данном участке, лишив противника разведывательных и ударных возможностей.
Также на южнодонецком направлении расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку ВСУ 2С3 «Акация». «Было принято решение на поражение цели с применением барражирующего боеприпаса “Ланцет”. В результате точного попадания САУ уничтожена, сдетонировал боекомплект, находившийся внутри машины», — добавили в Минобороны.
В министерстве обратили внимание на то, что грамотные действия операторов беспилотников группировки позволяют последовательно уничтожать огневые средства противника, «нанося ощутимые потери и срывая артиллерийскую поддержку на переднем крае».