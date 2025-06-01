Бойцы «Востока» поразили пункт управления БПЛА ВСУ на южнодонецком направлении

«На южнодонецком направлении артиллеристы группировки войск “Восток” нанесли высокоточный удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами противника. По подтвержденным координатам нанесено огневое поражение, в результате которого уничтожены антенны связи, оборудование ретрансляции и находившийся в укрытии личный состав», — отметили в ведомстве.