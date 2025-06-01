Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы «Востока» поразили пункт управления БПЛА ВСУ на южнодонецком направлении

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Артиллеристы Восточной группировки войск поразили пункт управления беспилотниками ВСУ на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«На южнодонецком направлении артиллеристы группировки войск “Восток” нанесли высокоточный удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами противника. По подтвержденным координатам нанесено огневое поражение, в результате которого уничтожены антенны связи, оборудование ретрансляции и находившийся в укрытии личный состав», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что ликвидация данного объекта серьезно осложнила ВСУ применение дронов на данном участке, лишив противника разведывательных и ударных возможностей.

Также на южнодонецком направлении расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку ВСУ 2С3 «Акация». «Было принято решение на поражение цели с применением барражирующего боеприпаса “Ланцет”. В результате точного попадания САУ уничтожена, сдетонировал боекомплект, находившийся внутри машины», — добавили в Минобороны.

В министерстве обратили внимание на то, что грамотные действия операторов беспилотников группировки позволяют последовательно уничтожать огневые средства противника, «нанося ощутимые потери и срывая артиллерийскую поддержку на переднем крае».