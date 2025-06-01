Минобороны: расчет системы «Земледелие» сорвал ротацию ВСУ

Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.
«Военнослужащие инженерного подразделения группировки войск “Север” с помощью инженерной системы дистанционного минирования “Земледелие” удаленно заминировали тыловой район ВСУ в ночное время на харьковском направлении в зоне проведения СВО, тем самым сорвав ротацию подразделений противника», — рассказали в ведомстве.
Получив координаты размещения личного состава и военной техники ВСУ, отметили в министерстве, расчет «Земледелия» выдвинулся к месту выполнения задачи. Заняв огневую позицию, военнослужащие навели инженерную систему и произвели залп 122-мм боеприпасов, «тем самым способствовали срыву ротации подразделений ВСУ».