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Минобороны: расчет системы «Земледелие» сорвал ротацию ВСУ

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Расчет инженерной системы «Земледелие» Северной группировки войск провел дистанционное минирование тылового района ВСУ, тем самым сорвав ротацию украинских подразделений.

Источник: РИА "Новости"

Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащие инженерного подразделения группировки войск “Север” с помощью инженерной системы дистанционного минирования “Земледелие” удаленно заминировали тыловой район ВСУ в ночное время на харьковском направлении в зоне проведения СВО, тем самым сорвав ротацию подразделений противника», — рассказали в ведомстве.

Получив координаты размещения личного состава и военной техники ВСУ, отметили в министерстве, расчет «Земледелия» выдвинулся к месту выполнения задачи. Заняв огневую позицию, военнослужащие навели инженерную систему и произвели залп 122-мм боеприпасов, «тем самым способствовали срыву ротации подразделений ВСУ».