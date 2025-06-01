Марочко: войска РФ выбили ВСУ почти из всех важных объектов в Ступочках

Российские военные выбили украинские силы почти из всех важных объектов в селе Ступочки в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Серьёзное продвижение в данном населённом пункте. Мы захватили там практически все стратегически важные объекты», — написал он в своём Telegram-канале.
Марочко уточнил, что сейчас Вооружённые силы России проводят зачистку окрестностей села от ВСУ. Военный эксперт подчеркнул, что российские подразделения в Ступочках за прошедшую неделю достигли серьезных результатов.
Вместе с тем, по его словам, украинские формирования стремятся делать контратакующие шаги и пытаются вернуть позиции, с которых их выбили.
Напомним, 24 мая стало известно, что бойцы группировки войск «Юг» Вооружённых сил РФ уничтожили группу снайперов ВСУ в ходе боёв за Ступочки. 31 мая Марочко проинформировал, что российские военные взяли под контроль ключевые опорные пункты и стратегические объекты украинских сил в Редкодубе (ДНР).