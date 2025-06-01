ТАСС: ВСУ потеряли более 200 тысяч военных за первые пять месяцев с начала года

Ранее KP.RU писал об очередных крупных потерял в составе украинской армии. Так, украинская 103-я бригада теробороны несет существенные потери в Сумской области после успешного освобождения приграничных территории в Суджанском районе. При этом попытка ВСУ усилить оборону провалилась: бойцы массово сдаются.