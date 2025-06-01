Согласно анализу ТАСС, общие боевые потери украинской армии за январь-май 2025 года составили свыше 220 тыс. военнослужащих, включая погибших и раненых.
Согласно оперативным сводкам Минобороны России, потери украинских войск по направлениям за январь-май 2025 года распределились следующим образом: «Центр»: 69,2 тыс. человек, «Север» 42,9 тыс., «Запад» 40,5 тыс., «Юг» 36,6 тыс., «Восток»: 23,9 тыс., «Днепр» 10,6 тыс.
Ранее KP.RU писал об очередных крупных потерял в составе украинской армии. Так, украинская 103-я бригада теробороны несет существенные потери в Сумской области после успешного освобождения приграничных территории в Суджанском районе. При этом попытка ВСУ усилить оборону провалилась: бойцы массово сдаются.