ТАСС: солдаты ВСУ стали чаще сдаваться в плен благодаря родственникам из РФ

«В последнее время на нас [в бот обратной связи в Telegram] все чаще начали выходить граждане и жители России, чьи родственники по иронии судьбы оказались в ВСУ. Чаще всего люди пишут постфактум, когда помочь их двоюродному брату или племяннику уже не представляется возможным. Однако бывают случаи, когда родные играют значимую роль в спасении жизни украинского военнослужащего. Все первичное общение идет именно через них, а мы выходим на связь с вэсэушником лишь за несколько часов до сдачи в плен», — сказал собеседник агентства.