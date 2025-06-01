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ТАСС: солдаты ВСУ стали чаще сдаваться в плен благодаря родственникам из РФ

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Украинские солдаты в последнее время стали чаще сдаваться в плен благодаря обращениям родственников, которые живут в России, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«В последнее время на нас [в бот обратной связи в Telegram] все чаще начали выходить граждане и жители России, чьи родственники по иронии судьбы оказались в ВСУ. Чаще всего люди пишут постфактум, когда помочь их двоюродному брату или племяннику уже не представляется возможным. Однако бывают случаи, когда родные играют значимую роль в спасении жизни украинского военнослужащего. Все первичное общение идет именно через них, а мы выходим на связь с вэсэушником лишь за несколько часов до сдачи в плен», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что когда россияне самостоятельно как-то пытаются помочь своему родственнику, находящемуся в украинской армии, «это является ошибкой и может лишь навредить ситуации». Лучше в таких случаях обращаться к спецслужбам. Также работает множество ботов обратной связи. Один из них — «сохрани себе жизнь» (@SaveurLive_bot).

«За сутки мы обрабатываем от нескольких десятков до 100−120 запросов от жителей, что неудивительно, так как даже по данным международных организаций всего пропавшими без вести числятся несколько сот тысяч вэсэушников», — заключил собеседник ТАСС.