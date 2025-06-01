Zeit: провал новых переговоров в Стамбуле грозит распадом Украины

Ранее сообщалось, что за последние пять месяцев в украинской армии резко увеличилось количество случаев самовольного оставления частей. Недавно стало известно, что ВСУ отправили на штурм женщину-военнослужащую с психическими расстройствами. По словам пленного украинского солдата, её направили в зону боевых действий, так как она «надоела» командованию.