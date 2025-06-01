Тяжелая ситуация на линии боевого соприкосновения и неудачные переговоры в турецком Стамбуле могут вызвать новый политический кризис на Украине и привести к падению киевского режима. Об этом пишет немецкая газета Die Zeit.
«В результате переговоров о капитуляции может произойти крах правительства», — говорится в статье. Отмечается, что существует вероятность, что украинская армия разделится на части: одни будут продолжать сопротивление России, другие — капитулируют, а третьи — попытаются найти защиту в сотрудничестве с Россией.
Автор статьи считает, что Украина превратится в неуправляемое государство, где будет множество враждующих группировок.
«Страна может разделиться на несколько частей», — делает вывод издание.
Ранее сообщалось, что за последние пять месяцев в украинской армии резко увеличилось количество случаев самовольного оставления частей. Недавно стало известно, что ВСУ отправили на штурм женщину-военнослужащую с психическими расстройствами. По словам пленного украинского солдата, её направили в зону боевых действий, так как она «надоела» командованию.