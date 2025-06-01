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ВС РФ поразили цеха по производству ударных БПЛА ВСУ и место их запуска

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российские войска за сутки поразили инфраструктуру военного аэродрома, склады боеприпасов и места подготовки к запуску беспилотников Вооруженных сил Украины, а также пункты временной дислокации ВСУ в 149 районах. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, предприятию по ремонту военной техники, цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов и месту их запуска, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 149 районах», — говорится в сообщении.