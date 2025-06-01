ВС РФ поразили цеха по производству ударных БПЛА ВСУ и место их запуска

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российские войска за сутки поразили инфраструктуру военного аэродрома, склады боеприпасов и места подготовки к запуску беспилотников Вооруженных сил Украины, а также пункты временной дислокации ВСУ в 149 районах. Об этом сообщили в Минобороны России.