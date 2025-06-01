Минобороны заявило об атаке ВСУ на аэродромы в пяти регионах

Украина 1 июня совершила террористическую атаку с применение FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщило Минобороны.
На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.
«Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны», — сообщили в Минобороны.
Об атаках беспилотников 1 июня сообщали власти Мурманской, Иркутской и Рязанской областей.
В Мурманской области был «налет вражеских беспилотников», место не уточнялось. Губернатор Андрей Чибис сообщал после него, что направился в Оленегорск.
Иркутский губернатор Игорь Кобзев назвал целью атаки военную часть в районе поселка Средний. По его словам, дроны были запущены из фуры.
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