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Минобороны заявило об атаке ВСУ на аэродромы в пяти регионах

Украина 1 июня совершила террористическую атаку с применением FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщило Минобороны.

Источник: Олег Елков/ТАСС

Украина 1 июня совершила террористическую атаку с применение FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщило Минобороны.

На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.

«Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны», — сообщили в Минобороны.

Об атаках беспилотников 1 июня сообщали власти Мурманской, Иркутской и Рязанской областей.

В Мурманской области был «налет вражеских беспилотников», место не уточнялось. Губернатор Андрей Чибис сообщал после него, что направился в Оленегорск.

Иркутский губернатор Игорь Кобзев назвал целью атаки военную часть в районе поселка Средний. По его словам, дроны были запущены из фуры.

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