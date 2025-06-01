Минобороны заявило об атаке ВСУ на аэродромы в пяти регионах

На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.