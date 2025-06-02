В Новосибирске местный разработчик дронов прокомментировал атаку БПЛА на Иркутскую область

«Необходимо рассматривать последние инциденты с дронами в двух аспектах. Во-первых, все, кто принимает решения, должны осознавать, что технологии беспилотников становятся все более совершенными», — отметил Братеньков. Он подчеркнул, что за последний год произошел значительный прогресс как в России, так и у противников. «Многие беспилотники теперь могут действовать автономно, используя инерциальные навигационные системы, что требует новой системы защиты от дронов. Текущие методы, такие как системы радиоэлектронной борьбы и антидроновые ружья, уже неэффективны. Необходимы новые решения, которые нужно внедрять и совершенствовать ежедневно, привлекая лучшие инженерные команды», — добавил он.