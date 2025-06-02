В Новосибирске местный разработчик дронов прокомментировал атаку БПЛА на Иркутскую область

Ранее беспилотники представляли собой проблему преимущественно для центральных регионов России. Вечером в воскресенье губернаторы сибирских областей, включая главу Новосибирской области, сообщили о повышении мер безопасности в ответ на угрозу.
Исполнительный директор КБ «Спектр» Андрей Братеньков прокомментировал ситуацию для BFM-Новосибирск. Его конструкторское бюро занимается разработкой беспилотных летательных аппаратов. Братеньков уже в 2023 году, когда были зафиксированы первые атаки дронов на Москву, предупреждал о реальности таких угроз и необходимости технической подготовки к ним. За два года частота атак значительно возросла.
«Необходимо рассматривать последние инциденты с дронами в двух аспектах. Во-первых, все, кто принимает решения, должны осознавать, что технологии беспилотников становятся все более совершенными», — отметил Братеньков. Он подчеркнул, что за последний год произошел значительный прогресс как в России, так и у противников. «Многие беспилотники теперь могут действовать автономно, используя инерциальные навигационные системы, что требует новой системы защиты от дронов. Текущие методы, такие как системы радиоэлектронной борьбы и антидроновые ружья, уже неэффективны. Необходимы новые решения, которые нужно внедрять и совершенствовать ежедневно, привлекая лучшие инженерные команды», — добавил он.
Второй ключевой момент касается способа запуска дронов. По информации, они были запущены с фуры, что поднимает вопросы организации контроля на въездах и выездах из городов. «Крымский мост должен был научить нас тому, что все грузовые автомобили должны проверяться и сканироваться при въезде», — отметил Братеньков. Он также подчеркнул важность защиты объектов критической инфраструктуры, отметив, что инцидент в Иркутской области демонстрирует наличие угроз для всех регионов страны. «Большие расстояния не являются гарантией безопасности. Необходимо мобилизовать все силы для защиты», — заключил он.