МО РФ: «Торнадо-С» неоднократно поражали американские РСЗО HIMARS

«Боевые машины комплекса “Торнадо-С” способны уничтожать цели в радиусе 120 км. В основном мы достигаем таких целей, как склады боеприпасов, скопления личного состава, легкобронированной техники. Американская система HIMARS уже не раз была поражена нашими комплексами», — сказал на видео, предоставленном Минобороны, начальник расчета боевой машины РСЗО «Торнадо-С» с позывным Ежик.
В ведомстве рассказали, что расчет РСЗО «Торнадо-С» группировки войск «Запад» уничтожил склад с боеприпасами и вооружением ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области.
«Воздушная разведка выявила скопление военной техники, вооружения и боеприпасов ВСУ, предназначенных для снабжения своих сил. … Получив целеуказания, расчет РСЗО “Торнадо-С” реактивной артиллерийской бригады группировки войск “Запад” оперативно прибыл в район боевого применения. Военнослужащие развернули боевую машину из походного положения в боевое, навели установку на цель и произвели залп по скоплению противника 300 мм реактивными снарядами», — сообщили в министерстве.
В Минобороны добавили, что огневой мощи одной установки «Торнадо-С» более чем достаточно для поражения обозначенных разведкой целей. Кроме того, при работе только одной установки проще маневрировать и уходить от возможного ответного удара вражеской артиллерии.
РСЗО «Торнадо-С» предназначена для уничтожения отдельных и площадных целей и применяется как при обороне, так и в наступлении. Они представляют собой эффективное оружие поддержки, рассчитано на поражение пехоты противника, легких укреплений и бронетехники, артиллерийских установок и зенитных ракетных комплексов противника. Каждый боеприпас может получать индивидуальное полетное задание и использовать возможности навигационной системы ГЛОНАСС, что значительно повышает точность удара. РСЗО «Торнадо» считается одной из самых лучших в мире, так как по многим параметрам превосходит не только советские прототипы, но и современные зарубежные аналоги.