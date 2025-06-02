МО РФ: «Торнадо-С» неоднократно поражали американские РСЗО HIMARS

РСЗО «Торнадо-С» предназначена для уничтожения отдельных и площадных целей и применяется как при обороне, так и в наступлении. Они представляют собой эффективное оружие поддержки, рассчитано на поражение пехоты противника, легких укреплений и бронетехники, артиллерийских установок и зенитных ракетных комплексов противника. Каждый боеприпас может получать индивидуальное полетное задание и использовать возможности навигационной системы ГЛОНАСС, что значительно повышает точность удара. РСЗО «Торнадо» считается одной из самых лучших в мире, так как по многим параметрам превосходит не только советские прототипы, но и современные зарубежные аналоги.