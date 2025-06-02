Группировка «Запад» уничтожила 48 пунктов управления БПЛА ВСУ

«Расчетами противовоздушной обороны группировки уничтожено 28 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. За сутки ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, роботизированную платформу. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 5 артиллерийских орудий, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку “Краб” польского производства, а также 14 минометных расчетов. Кроме того, уничтожены 48 пунктов управления БПЛА, 8 станций спутниковой связи “Старлинк”, станции радиоэлектронной борьбы “Квертус” и 3 полевых склада боеприпасов ВСУ», — сказал Бигма.