Артиллеристы-десантники уничтожили опорный пункт ВСУ у Часова Яра

«Исходя из полученных разведывательных данных, подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт в готовности к его удержанию с целью недопущения прорыва наших штурмовых групп к югу от города. Получив координаты целей, расчеты РСЗО “Град” костромских десантников оперативно выдвинулись на огневые позиции и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту противника. После чего штурмовые группы ВДВ зашли в опорный пункт и произвели его зачистку», — сообщили в МО РФ.