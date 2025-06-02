Экипаж Т-72Б3М группировки «Центр» уничтожил пункт управления БПЛА в ДНР

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Центр» уничтожил 125-миллиметровыми осколочно-фугасными боеприпасами пункт управления беспилотниками ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.
«Экипаж танка Т-72Б3М 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск “Центр” с закрытой огневой позиции уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции. ?…? Получив координаты цели, танкисты приступили к огневому поражению противника, нанося удары 125-миллиметровыми осколочно-фугасными боеприпасами. ?…? После пристрелочного выстрела военнослужащие произвели корректировку, а затем успешно поразили заданную цель», — следует из сообщения.
В ведомстве уточнили, что стрельба велась навесом с закрытой огневой позиции, что позволяет увеличить дальность полета снарядов практически до 12 км. Корректировку стрельбы и контроль поражения цели в режиме реального времени вели операторы разведывательных беспилотников. В Минобороны пояснили, что такой вид взаимодействия расчетов беспилотной авиации с подразделением позволяет наносить урон противнику с большей эффективностью, меньшим расходом боеприпасов и минимальным риском для экипажа.
Командир танка Алексей Клементьев рассказал, что для увеличения дальности стрельбы экипаж применяет накатники — устройства регулировки угла наклона боевой машины. «Чем больше угол наклона танка, тем он дальше бьет», — пояснил командир. Он добавил, что это в конечном итоге позволяет снизить частоту перемещения танка, а следовательно — избежать затратных по времени и усилиям поиска и подготовки позиций, маскировки и защиты машины, обустройства быта военных.