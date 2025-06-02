Экипаж Т-72Б3М группировки «Центр» уничтожил пункт управления БПЛА в ДНР

Командир танка Алексей Клементьев рассказал, что для увеличения дальности стрельбы экипаж применяет накатники — устройства регулировки угла наклона боевой машины. «Чем больше угол наклона танка, тем он дальше бьет», — пояснил командир. Он добавил, что это в конечном итоге позволяет снизить частоту перемещения танка, а следовательно — избежать затратных по времени и усилиям поиска и подготовки позиций, маскировки и защиты машины, обустройства быта военных.