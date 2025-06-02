Мэр Новосибирска выступил с заявлением об атаке дронов по Сибири

1 июня в России произошло несколько вражеских атак, на которые отреагировал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. В своём официальном обращении он выразил соболезнования семьям жертв трагедий в Брянской и Курской областях, а также обратил внимание на удары дронов по Сибири (Иркутская область) и Мурманску.
Кудрявцев сообщил, что в связи с возникшей угрозой в Новосибирске и области будут приняты дополнительные меры безопасности на объектах городской инфраструктуры. Он подчеркнул, что Сибирь впервые столкнулась с подобными угрозами.
«Наша сила — в единстве и взаимоподдержке. Вместе мы справимся со всеми трудностями. Победа будет за нами!» — отметил мэр.