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Мэр Новосибирска выступил с заявлением об атаке дронов по Сибири

Сибирь впервые столкнулась с подобными угрозами.

Источник: Соцсети

1 июня в России произошло несколько вражеских атак, на которые отреагировал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. В своём официальном обращении он выразил соболезнования семьям жертв трагедий в Брянской и Курской областях, а также обратил внимание на удары дронов по Сибири (Иркутская область) и Мурманску.

Кудрявцев сообщил, что в связи с возникшей угрозой в Новосибирске и области будут приняты дополнительные меры безопасности на объектах городской инфраструктуры. Он подчеркнул, что Сибирь впервые столкнулась с подобными угрозами.

«Наша сила — в единстве и взаимоподдержке. Вместе мы справимся со всеми трудностями. Победа будет за нами!» — отметил мэр.