Мэр Новосибирска выступил с заявлением об атаке дронов по Сибири

1 июня в России произошло несколько вражеских атак, на которые отреагировал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. В своём официальном обращении он выразил соболезнования семьям жертв трагедий в Брянской и Курской областях, а также обратил внимание на удары дронов по Сибири (Иркутская область) и Мурманску.