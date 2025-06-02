После атаки дронов в районе Приангарья ввели режим повышенной готовности

Вечером в воскресенье, 1 июня, губернатор Приангарья побывал на месте атаки БПЛА. На оперативном совещании представители власти приняли, в частности, решение ввести режим повышенной готовности, обеспечить в Усолье-Сибирском и Усольском районе пожарную безопасность.
«На участке трассы Р-255 “Сибирь” временно закрыто движение транспорта», — сообщил губернатор. Для пассажирского транспорта и легковушек организован объезд по региональной дороге, идущей параллельно федеральной трассе.
Игорь Кобзев акцентировал внимание на информировании населения о ситуации: доверять следует только официальным проверенным сведениям. Не нужно поддаваться панике, важно воздержаться от обсуждения ЧП в Сети, отметил глава региона.
Грузовик, с которого были запущены БПЛА, блокирован. Причастных к запуску дронов разыскивают правоохранители. Угрозы жителям Приангарья нет.