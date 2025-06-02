УФСБ: в Приморье двое мужчин пытались поджечь релейные шкафы на железной дороге

По данным следствия, молодые люди 19 лет действовали по указанию спецслужб Украины.
Как установили в УФСБ по Приморскому краю, целью диверсантов был подрыв работы Дальневосточной железной дороги. За свои действия они должны были получить денежное вознаграждение от украинских кураторов.
«Следственное подразделение УФСБ возбудило уголовное дело по пункту “а” части 2 статьи 281 УК РФ (“Диверсия”). Обоим задержанным предъявлено обвинение, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении УФСБ России по Приморскому краю.
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