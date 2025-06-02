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В Воронежской области после падения БПЛА на ЛЭП перекрыли трассу М4

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Трассу М4 перекрыли в Воронежской области после падения беспилотника на ЛЭП, всего в регионе за ночь уничтожили более 15 БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

Источник: © РИА Новости

«При падении БПЛА на ЛЭП произошел обрыв высоковольтного провода на трассе М-4 “Дон”. Небольшой участок дороги в сторону Ростова пришлось временно перекрыть, был организован объезд через Богучар. На местах происшествий работают оперативные службы», — сообщил он.

Всего, по словам Гусева, дежурные силы ПВО и средства РЭБ обнаружили, уничтожили и подавили в трех муниципалитетах более 15 БПЛА, пострадавших среди населения нет.

Из-за падения обломков беспилотников в одном из пригородных населенных пунктов повреждено остекление нескольких частных домов и ряд автомобилей, также одна машина повреждена в Воронеже.

Украинские боевики практически ежедневно совершают налеты и обстреливают с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России.