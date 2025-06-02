Движение частично возобновлено на трассе, перекрытой после атаки дронов в Усолье

Минобороны РФ прокомментировало атаки дронов в Иркутской области. В министерстве сообщили, что «киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов». В сообщении отмечается, что на военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.