Движение частично возобновлено на трассе, перекрытой после атаки дронов в Усолье

Движение частично возобновлено на 1794-м км федеральной дороги Р-255 «Сибирь» в Усольском районе. Ранее ограничения вводились из-за беспилотной опасности. В ФКУ Упрдор «Прибайкалье» корр. ИА IrkutskMedia подтвердили, что проезд открыт для легковых автомобилей. Для большегрузов организован проезд по региональной дороге через поселок Новомальтинск, которая пролегает параллельно федеральной трассе.
Напомним, что атака дронов произошла в районе воинской части поселка Среднего накануне вечером, 1 июня. На место происшествия выехал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, такая атака впервые произошла на территории Сибири. Фура, из которой были запущены дроны, уничтожена. Проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия с участием силовых структур и оперативных служб. В связи с инцидентом было перекрыто движение на 1794-м км федеральной трассы «Сибирь».
Глава региона провел оперативное совещание при участии местных властей и дал поручение обеспечить пожарную опасность. В Усольском районе был введен режим повышенной готовности. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что регион при необходимости окажет помощь Иркутской области в связи с произошедшей атакой дронов.
Минобороны РФ прокомментировало атаки дронов в Иркутской области. В министерстве сообщили, что «киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов». В сообщении отмечается, что на военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.
Жителей Иркутской области призывают не поддаваться панике и верить только проверенным источникам информации. Игорь Кобзев отметил, что сейчас в соцсетях появляется много противоречивой информации насчет взрывов в Усольском районе.