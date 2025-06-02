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Омск усиливает безопасность после первой атаки дронов в Сибири

По поручению губернатора Хоценко усилен контроль в местах массового пребывания людей.

Источник: Om1 Омск

В Омской области приняли решение усилить меры антитеррористической безопасности на фоне первой атаки беспилотников в Сибири. Об этом редакции Om1.ru сообщила пресс-секретарь губернатора региона Мина Ахвердиева.

По поручению главы области Виталия Хоценко повышенные меры безопасности будут действовать по всему региону. В частности, особое внимание уделят охране объектов с массовым пребыванием людей.

Напомним, 1 июня Иркутская область стала первым сибирским регионом, подвергшимся атаке беспилотников. Удары пришлись по военной части в посёлке Среднем, один из дронов повредил здание в соседнем Новомальтинске. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что дроны запускались с фуры.

Ранее о принятии дополнительных мер безопасности также сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.