Омск усиливает безопасность после первой атаки дронов в Сибири

Напомним, 1 июня Иркутская область стала первым сибирским регионом, подвергшимся атаке беспилотников. Удары пришлись по военной части в посёлке Среднем, один из дронов повредил здание в соседнем Новомальтинске. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что дроны запускались с фуры.