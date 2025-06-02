Над Крымом ночью сбили беспилотники

Как уточнили в ведомстве, 57 дронов уничтожены над территорией Курской области, 31 БПЛА — над Белгородской областью, 27 беспилотников — над территорией Липецкой области. Кроме того, 16 дронов сбиты над Воронежской областью, по 11 БПЛА — над Брянской и Рязанской областями. Еще шесть беспилотников уничтожены над Орловской областью, два — над Крымом, один — над Тамбовщиной.