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Над Крымом ночью сбили беспилотники

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 162 украинских беспилотника над девятью регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В период с 20.10 мск 1 июня до 02.00 2 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 162 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, 57 дронов уничтожены над территорией Курской области, 31 БПЛА — над Белгородской областью, 27 беспилотников — над территорией Липецкой области. Кроме того, 16 дронов сбиты над Воронежской областью, по 11 БПЛА — над Брянской и Рязанской областями. Еще шесть беспилотников уничтожены над Орловской областью, два — над Крымом, один — над Тамбовщиной.