Гусев: над Воронежской областью за ночь сбили более 15 украинских БПЛА

Чиновник отметил, что никто из гражданского населения не пострадал в результате атаки киевского режима. Правда, обломки беспилотника упали на частный автомобиль. Также было повреждено остекленение в нескольких частных домах. На месте происшествия работают экстренные службы. Кроме того, при падении БПЛА на ЛЭП произошел обрыв высоковольтного провода на трассе М-4 «Дон». В данный момент небольшой участок трассы перекрыт, ведутся ремонтные работы.