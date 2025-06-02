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Гусев: над Воронежской областью за ночь сбили более 15 украинских БПЛА

Киевский режим в ночь на 2 июня 2025 года предпринял новую атаку на регионы России.

Источник: Комсомольская правда

Российскими силами ПВО было подавлено более 15 украинских беспилотников над Воронежской областью. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в трех муниципалитетах Воронежской области всего было обнаружено, уничтожено и подавлено более 15 БПЛА», — говорится в сообщении от губернатора.

Чиновник отметил, что никто из гражданского населения не пострадал в результате атаки киевского режима. Правда, обломки беспилотника упали на частный автомобиль. Также было повреждено остекленение в нескольких частных домах. На месте происшествия работают экстренные службы. Кроме того, при падении БПЛА на ЛЭП произошел обрыв высоковольтного провода на трассе М-4 «Дон». В данный момент небольшой участок трассы перекрыт, ведутся ремонтные работы.

Ранее KP.RU сообщил, что перед проведением второго раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле 2 июня киевский режим значительно нарастил число атак. За прошедшие сутки 1 июня 2025 года было уничтожено более 100 БПЛА Украины над разными регионами РФ.