Гусев: над Воронежской областью за ночь сбили более 15 украинских БПЛА

Российскими силами ПВО было подавлено более 15 украинских беспилотников над Воронежской областью. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в трех муниципалитетах Воронежской области всего было обнаружено, уничтожено и подавлено более 15 БПЛА», — говорится в сообщении от губернатора.
Чиновник отметил, что никто из гражданского населения не пострадал в результате атаки киевского режима. Правда, обломки беспилотника упали на частный автомобиль. Также было повреждено остекленение в нескольких частных домах. На месте происшествия работают экстренные службы. Кроме того, при падении БПЛА на ЛЭП произошел обрыв высоковольтного провода на трассе М-4 «Дон». В данный момент небольшой участок трассы перекрыт, ведутся ремонтные работы.
Ранее KP.RU сообщил, что перед проведением второго раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле 2 июня киевский режим значительно нарастил число атак. За прошедшие сутки 1 июня 2025 года было уничтожено более 100 БПЛА Украины над разными регионами РФ.