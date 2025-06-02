В Воронежской области во время атаки БПЛА отключали мобильный интернет

Ранее жителей Воронежской области предупреждали, что во время режима опасности атаки БПЛА будут вводить ограничения пользования интернетом на отдельных территориях. Это необходимо для повышения эффективности защиты Воронежской области от беспилотников.
— Ограничения работы мобильного интернета могут происходить и в дальнейшем. Данную меру применяют только в случае особой необходимости. Прошу с пониманием отнестись к возможным неудобствам, — писал в своем телеграм-канале Александр Гусев.
В пресс-службе правительства Воронежской области также поясняли ситуацию:
— В связи с развитием системы защиты Воронежской области от БПЛА в периоды опасности атаки беспилотных летательных аппаратов будут возможны временные отключения мобильного интернета. Ограничения будут действовать не по всей области, а местами.
Военные эксперты тоже подробно рассказывали, для чего отключают интернет в Воронежской области.