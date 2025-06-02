Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области во время атаки БПЛА отключали мобильный интернет

В ночь с воскресенья на понедельник, с 1 на 2 июня, местные жители пожаловались на отсутствие мобильного интернета. В это время невозможно было воспользоваться соцсетями и мессенджерами. Как минимум три оператора погасили сигналы 4G.

Ранее жителей Воронежской области предупреждали, что во время режима опасности атаки БПЛА будут вводить ограничения пользования интернетом на отдельных территориях. Это необходимо для повышения эффективности защиты Воронежской области от беспилотников.

— Ограничения работы мобильного интернета могут происходить и в дальнейшем. Данную меру применяют только в случае особой необходимости. Прошу с пониманием отнестись к возможным неудобствам, — писал в своем телеграм-канале Александр Гусев.

В пресс-службе правительства Воронежской области также поясняли ситуацию:

— В связи с развитием системы защиты Воронежской области от БПЛА в периоды опасности атаки беспилотных летательных аппаратов будут возможны временные отключения мобильного интернета. Ограничения будут действовать не по всей области, а местами.

Военные эксперты тоже подробно рассказывали, для чего отключают интернет в Воронежской области.