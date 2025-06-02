Губернатор Гусев: трассу М-4 перекрыли из-за падения украинского дрона

Ранее KP.RU сообщил, что за ночь с 1 на 2 июня 2025 года над территорией Воронежской области было сбито более 15 БПЛА Украины. Власти региона сообщили о сбитии всех воздушных целей, также отметили, что местные жители не пострадали из-за атаки беспилотников. Правда, было повреждено остекление нескольких частных домов, а также автомобили.