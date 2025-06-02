Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анапский суд признал право семьи участника СВО на получение земельного участка

Семья погибшего участника СВО получит земельный участок в Анапе по решению суда.

Анапский городской суд при участии прокурора Краснодарского края Сергея Табельского рассмотрел дело о восстановлении социальных прав супруги и детей погибшего участника специальной военной операции. Решением суда за семьей военнослужащего признано право на получение земельного участка.

Как установлено в ходе прокурорской проверки, вдова участника СВО обратилась в мэрию Анапы с заявлением о предоставлении ей и ее несовершеннолетним детям земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.

«Однако администрацией ей отказано в виду отсутствия сведений, подтверждающих наличие у супруга регистрации на территории муниципального образования города-курорта Анапа на дату гибели», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокурор доказал факт постоянного проживания погибшего военнослужащего на территории муниципального образования. В результате Анапский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора.

Исполнение данного решения прокуратурой края взято на контроль.

Ранее прокуратура добилась выплаты 500 тысяч рублей участнику СВО в Краснодарском крае.