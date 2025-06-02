Анапский суд признал право семьи участника СВО на получение земельного участка

Анапский городской суд при участии прокурора Краснодарского края Сергея Табельского рассмотрел дело о восстановлении социальных прав супруги и детей погибшего участника специальной военной операции. Решением суда за семьей военнослужащего признано право на получение земельного участка.
Как установлено в ходе прокурорской проверки, вдова участника СВО обратилась в мэрию Анапы с заявлением о предоставлении ей и ее несовершеннолетним детям земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.
«Однако администрацией ей отказано в виду отсутствия сведений, подтверждающих наличие у супруга регистрации на территории муниципального образования города-курорта Анапа на дату гибели», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Прокурор доказал факт постоянного проживания погибшего военнослужащего на территории муниципального образования. В результате Анапский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора.
Исполнение данного решения прокуратурой края взято на контроль.
Ранее прокуратура добилась выплаты 500 тысяч рублей участнику СВО в Краснодарском крае.