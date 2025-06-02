Повреждены дома и автомобили, перекрыта трасса: 16 БПЛА сбили над Воронежской областью

При падении обломков в одном из пригородов областного центра было повреждено остекление нескольких домов и ряд автомобилей. Еще один автомобиль получил повреждения в Воронеже. Один из дронов рухнул на ЛЭП — произошел обрыв высоковольтного провода на трассе М-4 «Дон». Участок дороги в сторону Ростова перекрыли. Был организовал объезд через Богучар.