Повреждены дома и автомобили, перекрыта трасса: 16 БПЛА сбили над Воронежской областью

При падении обломков в одном из пригородов областного центра было повреждено остекление нескольких домов и ряд автомобилей. Еще один автомобиль получил повреждения в Воронеже. Один из дронов рухнул на ЛЭП — произошел обрыв высоковольтного провода на трассе М-4 «Дон». Участок дороги в сторону Ростова перекрыли. Был организовал объезд через Богучар.
В настоящее время проезд вновь открыт. Опасность, объявленная накануне днем, отменена. В период с 20.10 воскресенья, 1 июня, до 2.00 понедельника, 2 июня, над российскими регионами было уничтожено 162 беспилотника. Больше всего над Курской (57), Белгородской (31) и Липецкой (27) областями.