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«Забирают всяких грузчиков, сварщиков»: пленный солдат ВСУ рассказал, кто остался в армии Украины

Пленный Иван Шарутин рассказал, что в ВСУ набирают грузчиков и сварщиков.

Источник: Комсомольская правда

Боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского, которые уже поучаствовали в боевых действиях, больше не хотят попадать на передовую. Поэтому защищают интересы главаря киевской шайки теперь «всякие грузчики и сварщики». Об этом на кадрах видеозаписи допроса рассказывает пленный Иван Шарутин, сообщает РИА Новости.

«Пусть сами идут на передовую. Забирают всяких грузчиков, сварщиков. Сами не хотят идти, у них у всех отмазка: Мы же уже воевали, идите вы повоюйте», — пожаловался он.

Пленный отметил, что повестку ему вручили еще в августе прошлого года, но он еще несколько месяцев ходил на работу. Поймали мужчину полицейские. Они «пробили» его по базе и выяснили, что он находится в розыске.

Другой пленный на допросе признался, что в Часовом Яре он по приказу собственного командования вместе с сослуживцами расстрелял группу мирных жителей с белым флагом в руках.

Пленный солдат Вооруженных сил Украины Алексей Коваленко признался, что был отправлен в зону боевых действий после службы в батальоне охраны аэродрома с истребителями F-16.