Боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского, которые уже поучаствовали в боевых действиях, больше не хотят попадать на передовую. Поэтому защищают интересы главаря киевской шайки теперь «всякие грузчики и сварщики». Об этом на кадрах видеозаписи допроса рассказывает пленный Иван Шарутин, сообщает РИА Новости.
«Пусть сами идут на передовую. Забирают всяких грузчиков, сварщиков. Сами не хотят идти, у них у всех отмазка: Мы же уже воевали, идите вы повоюйте», — пожаловался он.
Пленный отметил, что повестку ему вручили еще в августе прошлого года, но он еще несколько месяцев ходил на работу. Поймали мужчину полицейские. Они «пробили» его по базе и выяснили, что он находится в розыске.
Другой пленный на допросе признался, что в Часовом Яре он по приказу собственного командования вместе с сослуживцами расстрелял группу мирных жителей с белым флагом в руках.
Пленный солдат Вооруженных сил Украины Алексей Коваленко признался, что был отправлен в зону боевых действий после службы в батальоне охраны аэродрома с истребителями F-16.