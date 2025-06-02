Стало известно, может ли БПЛА долетать до Новосибирска из Украины

Утром 1 июня сразу несколько российских регионов подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов. Впервые с начала спецоперации один из таких инцидентов зафиксирован в Сибири — атаке подверглась Иркутская область.
По информации СМИ, беспилотники могли запускаться из кузова грузовиков, водители которых, вероятно, не знали о содержимом.
Редакция Om1 Новосибирск обратилась за комментарием к исполнительному директору КБ «Спектр» Андрею Братенькову с целью прояснить, может ли беспилотник долететь до Новосибирска с линии боевого соприкосновения.
По словам эксперта, уже был изобретён дрон, способный пройти 5 000 километров.
«Есть летательный аппарат, который спокойно пройдёт расстояние от линии соприкосновения до Новосибирска. Это тяжёлый и дорогой БПЛА. Но не настолько дорогой, как истребитель F-16», — пояснил специалист.