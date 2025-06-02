Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Делегация Украины прилетела в Стамбул на переговоры с российской стороной

Встреча РФ и Украины запланирована на вторую половину дня.

Источник: Комсомольская правда

Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Россией в понедельник, 2 июня. Встреча запланирована на вторую половину дня.

Ранее помощник президента РФ, глава российской переговорной делегации в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что все комментарии по проекту меморандума России по урегулированию украинского кризиса будут озвучены в понедельник, 2 июня.

Президент России Владимир Путин сообщил о готовности вести переговоры о мире, но при условии, если стороны будут преследовать стабильный и справедливый мир в регионе. Российский лидер также заявлял о важности устранения первопричин конфликта.

Украинская сторона в своем меморандуме требует остановить огонь на суше, в море и небе. Киев также запрашивает контроль данной меры. По задумке, проводить мониторинг будут третьи страны, однако какие именно — не уточняется.

Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию переговоров России и Украины.