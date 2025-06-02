Делегация Украины прилетела в Стамбул на переговоры с российской стороной

Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Россией в понедельник, 2 июня. Встреча запланирована на вторую половину дня.
Ранее помощник президента РФ, глава российской переговорной делегации в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что все комментарии по проекту меморандума России по урегулированию украинского кризиса будут озвучены в понедельник, 2 июня.
Президент России Владимир Путин сообщил о готовности вести переговоры о мире, но при условии, если стороны будут преследовать стабильный и справедливый мир в регионе. Российский лидер также заявлял о важности устранения первопричин конфликта.
Украинская сторона в своем меморандуме требует остановить огонь на суше, в море и небе. Киев также запрашивает контроль данной меры. По задумке, проводить мониторинг будут третьи страны, однако какие именно — не уточняется.
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