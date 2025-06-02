Украинский пленный Шарутин: в ВСУ набирают грузчиков и сварщиков

Напомним, ранее украинский пленный Валерий Василькин рассказал, как военкомы обманывают мобилизованных солдат ВСУ, отправляя их на передовую. Мужчина утверждает, что ему обещали, что он попадёт на вторую линию «копать блиндажи». На самом деле Василькин оказался в Дзержинске в ДНР. Вместе с ним на передовую отправили примерно 100 человек.