Вооружённые силы Украины набирают в свои ряды грузчиков и сварщиков из-за того, что военнослужащие ВСУ, которые побывали на передовой, не хотят возвращаться в зону боевых действий, заявил украинский пленный Иван Шарутин.
Его рассказ приводит Министерство обороны России. Шарутин уточнил, что в августе получил повестку из территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине).
При этом он долго не являлся в учреждение и продолжал ходить на работу. В декабре мужчину остановили украинские полицейские и после проверки заявили, что он находится в розыске.
Кроме того, Шарутин привёл подробности того, как оказался в плену у российских войск возле населённого пункта Олешня в Сумской области Украины. По словам мужчины, в нору, где он скрывался, залез боец ВС РФ, который разоружил украинского военного.
Шарутин также обратился к другим представителям ВСУ и посоветовал им сложить оружие.
«Ребята, сдавайтесь в плен, если есть возможность. Останетесь живы», — подчеркнул он.
Напомним, ранее украинский пленный Валерий Василькин рассказал, как военкомы обманывают мобилизованных солдат ВСУ, отправляя их на передовую. Мужчина утверждает, что ему обещали, что он попадёт на вторую линию «копать блиндажи». На самом деле Василькин оказался в Дзержинске в ДНР. Вместе с ним на передовую отправили примерно 100 человек.