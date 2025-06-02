Радий Хабиров поздравил филиал госфонда «Защитники Отечества» в Башкирии.

Всего за два года соцкоординаторы в Башкортостане приняли более 116 тысяч запросов. За поддержкой к ним обратились более 41 тысячи человек. Я всегда прошу, чтобы в отношении наших бойцов не было бюрократии, чтобы к ним и их семьям относились внимательно, чтобы их слушали и слышали. В фонде работа построена именно так, за что я особенно благодарен.