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Радий Хабиров поздравил филиал госфонда «Защитники Отечества» в Башкирии

Радий Хабиров поздравил филиал госфонда «Защитники Отечества» в Башкирии.

Источник: РИА "Новости"

Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Республике Башкортостан отметил двухлетие. Коллектив поздравил Радий Хабиров. Глава Башкирии отметил, что в филиале госфонда сложилась сильная, крепкая команда.

"В республиканском филиале госфонда работают 107 социальных координаторов. У них очень важная задача — сопровождение ветеранов специальной военной операции, семей наших бойцов. Они помогают защитникам, вернувшимся домой, с реабилитацией и социализацией, переобучением, трудоустройством, с решением медицинских, юридических, других вопросов. Важнейшее направление — содействие в протезировании и адаптация жилья для тех, кто в этом нуждается.

Всего за два года соцкоординаторы в Башкортостане приняли более 116 тысяч запросов. За поддержкой к ним обратились более 41 тысячи человек. Я всегда прошу, чтобы в отношении наших бойцов не было бюрократии, чтобы к ним и их семьям относились внимательно, чтобы их слушали и слышали. В фонде работа построена именно так, за что я особенно благодарен.

Мы со своей стороны делаем все для того, чтобы поддержать команду филиала Фонда «Защитники Отечества» в республике. И будем эту работу продолжать", — написал Радий Хабиров в соцсетях.

Ранее «Башинформ» писал, что решение о создании специального фонда Владимир Путин озвучил в ходе послания Федеральному Собранию. А 3 апреля глава государства подписал соответствующий указ.

В Уфе филиал госфонда «Защитники Отечества» в Республике Башкортостан начал работать 1 июня 2023 года.